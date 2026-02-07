Епстийн завлече и принцеса Мете-Марит - всеки втори в Норвегия не я иска за принцеса

Монархията преживява тежки дни заради разюзданата снаха на краля и доведения ѝ син

На всеки четири години в парламента на Норвегия се провежда гласуване дали страната да продължи да бъде монархия. Това е жест към републиканско настроените среди да заявят своята позиция. Така е от 1972 г., когато за първи път лявата социалистическа партия инициира подобен вот. И макар шансовете ѝ за успех винаги да изглеждат обречени, тя продължава да го прави, защото в дебата около него успяват да се кажат неща, които да поддържат критичното мислене към кралското семейство.

Преди дни отново имаше такова гласуване и парламентът пак реши монархията да остане. За първи път обаче вотът изглеждаше много предизвикателен. Причината е, че норвежкото кралско семейство преживява една от най-трудните седмици в историята си.

Съпругата на престолонаследника Хокон и бъдеща кралица Мете-Марит се оказа много тясно свързана с осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн. Името ѝ се споменава близо 1000 пъти в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ документи, събрани по разследванията срещу него.

От тях става ясно, че двамата са поддържали близки отношения, и то след като Епстийн вече е бил осъден за първи път през 2008 г. за склоняване на непълнолетно момиче към проституция. Принцесата си е разменяла десетки имейли с финансиста между 2011 и 2014 г. Първите им контакти започват десетилетие след като Мете-Марит се омъжва за бъдещия крал на Норвегия. Бракът им предизвиква много шум в монархията още тогава заради нейното скандално минало. 52-годишната

Мете-Марит няма благороднически произход

Тя е родена в семейство на банкова служителка и журналист. Баща ѝ обаче прекалява с алкохола, което често води до агресия. Напуска майка ѝ бързо и се жени за два пъти по-млада от него стриптийзьорка, като спира да общува с дъщеря си. Това доста се отразява върху нейните представи за света. По време на следването си в Осло Мете-Марит се забърква с осъден за продажба на наркотици мъж. Връзката им не продължава дълго, но тя забременява и се налага да прекъсне следването си, за да гледа момченцето, което ражда. Тъй като е самотна майка, се принуждава да работи като сервитьорка, за да може да се издържа.

Затова, когато четири години по-късно тръгва към олтара с престолонаследника Хокон, мнозина смятат, че тя не е подходяща за бъдеща кралица на Норвегия. В навечерието на сватбата им е организирана специална пресконференция, на която Мете-Марит се опитва да обясни някои тъмни моменти от своето минало, като например факта, че се е движела в среди на наркодилъри. Тя нарича това време “период на младежки бунт”, изразяващ се в “див живот”.

Признава, че е допуснала много грешки, и обещава да положи неимоверни усилия, за да е достойна спътница в живота на бъдещия крал. И наистина в първите години след сватбата им тя се представя като такава. Продължава висшето си образование, става патрон на различни благотворителни организации и ражда още две деца. Извънбрачният ѝ син Мариус Борг Хьорби също е отглеждан в двореца, макар да не притежава никакви титли и да няма кралски задължения.

Мариус Борг Хьорби СНИМКА: РОЙТЕРС

Днес той вече е на 29 г. и успя да забърка още по-голям скандал от този на майка му с Епстийн. В деня, в който норвежкият парламент гласуваше за запазване на монархията, той се изправи в съда в Осло, за да отговаря за множество престъпления. Срещу Мариус Борг Хьорби са повдигнати 38 обвинения, включително

за изнасилване на четири жени,

тормоз на бивша партньорка, насилие срещу друга и пренасяне на 3,5 кг марихуана. В навечерието на мегапроцеса, който се следи от журналисти от цял свят, Мариус беше арестуван повторно заради нарушаване на ограничителната заповед и заплахи с нож. Той се призна за виновен по някои от обвиненията, но по-сериозните отрече. Въпреки това свидетелските показания, които се чуват в съдебната зала, са толкова шокиращи, че на моменти успяват да засенчат успоредния скандал около майка му.

Още преди той да се разрази с пълна сила, дворецът разпространи изявление от нейно име, в което се казва: “Проявих лоша преценка и дълбоко съжалявам, че съм имала какъвто и да е контакт с Епстийн. Това е просто срамно”. Мете-Марит също изразява “дълбока съпричастност и солидарност” с жертвите на самоубилия се в затвора финансист, като заявява, че носи отговорност “за това, че не е проверила по-внимателно миналото му и не е разбрала достатъчно бързо какъв човек е той”. Това ѝ изявление обаче не звучи много искрено, защото от разсекретените в САЩ документи се разбира, че тя е била наясно в какво е обвиняван. През 2011 г. му пише, че го е проверявала в “Гугъл”, и макар да не съобщава какво е открила, добавя: “Не изглеждаше много добре”, което обаче е придружено с усмихнато емоджи.

В други имейли го нарича “много очарователен”, “такъв сладур”

и му признава: “Ти гъделичкаш ума ми”. Дори го пита дали е “неуместно една майка да предложи две голи жени, носещи сърф, за тапет на 15-годишния си син”. Някои от имейлите ѝ до Епстийн завършват: “С обич, М.М”, и се отнасят до планове да се видят някъде. Разбира се, че Мете-Марит е била четири дни в къщата му в Палм Бийч през 2013 г., но не е ясно дали той също се е намирал в нея в този момент. Виждали са се в Ню Йорк, когато тя е изпълнявала официални кралски задължения в отсъствието на съпруга си принц Хокон. До момента престолонаследникът не е коментирал скандалите около съпругата си, нито пък неговият баща крал Харалд V.

Някои норвежки вестници обаче вече поставят въпрос дали Мете-Марит е подходяща да стане кралица, когато мъжът ѝ се възкачи на трона. Социологически проучвания показват, че всеки втори поданик смята, че това не бива да се случва, а една благотворителна организация вече отказа тя да ѝ бъде патрон.