“Целият под е покрит с кръв”: “доставчик на храна” опита да ликвидира висш руски генерал (Обзор)

Москва подозира украинска намеса

Ген. Владимир Алексеев има санкции от Великобритания заради атаката с новичок през 2018 г. в Солсбъри

Целият под бе в кръв. Така свидетели описват шокиращата гледка, която са видели малко след като в Москва бе извършен опит за покушение срещу високопоставен руски генерал.

Около 7 ч сутринта в петък зам.-шефът на руското Генерално разузнавателно управление (ГРУ) ген.-лейтенант Владимир Алексеев бил ранен в жилищната сграда, където е апартаментът му. Руските медии съобщават две версии за инцидента. Според едната военният е бил нападнат и прострелян в гърба, когато е излизал от жилището си на 25-ия етаж. Според другата е бил атакуван във фоайето на блока, докато е излизал от асансьора. Източници спекулират, че

извършителят може да е бил жена

По неофициални данни състоянието на генерала е критично, тъй като куршумите са засегнали множество жизненоважни органи.

Нападателят веднага бил обявен за издирване. Анонимен източник от полицията разкрива пред в. “Комерсант”, че ген. Алексеев е излизал за работа, а отвън го е чакала служебна кола с шофьор. Във фоайето военният бил пресрещнат от човек, представил се за доставчик на храна. Той прострелял Алексеев в ръката и крака.

Нападението е станало в сградата, където живее Алексеев. СНИМКА: РОЙТЕРС

Според източника

генералът оказал съпротива на нападателя,

опитал се да изтръгне оръжието от ръцете му, но стрелецът успял да го рани и в гърдите, след което избягал.

“Активната съпротива на военния е попречила на нападателя да го довърши”, твърди представител на полицията.

Алексеев бил намерен в съзнание от съседите си, които чули изстрелите и шума от спречкването. Военният лежал на земята в локва от собствената си кръв.

“Чух изстрел и викове “Помощ”. Излязох навън и генералът лежеше там целият в кръв, а съсед пищеше: “Викай линейка, има огнестрелна рана”, разказва очевидец. Друг добавя, че подът на цялото фоайе е било с кръвта на генерала, дори и асансьорът.

Входът на блока, където е живял Алексеев, е отцепен. Жителите му се допускат да влизат и излизат само след проверка на тяхната самоличност. Разследващите изискват паспорт и доказателство за постоянен адрес. Съседите на генерала се оплакват, че видеонаблюдението в сградата от известно време не е работило. Те обясниха, че преди инцидента не е имало засилени мерки за охрана на блока.

Входът на блока, където е живял Алексеев, е отцепен. СНИМКА: РОЙТЕРС

Генералът се намира в интензивно отделение

на болница в Москва, пише изданието “Медуза”. И уточнява, че лекарите се борят за живота му. Към петък следобед нямаше официални данни за състоянието му.

Кремъл остана лаконичен по отношение на опита за покушение.

“Разузнавателните служби си вършат работата и цялата информация за хода на разследването се изпраща на президента”, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Обясни, че военните лидери и висококвалифицираните специалисти на Русия са изложени на сериозен риск по време на война.

Владимир Путин СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападението срещу Алексеев се случва в критичен момент за съдбата на конфликта в Украйна. То стана ден, след като приключи вторият кръг на преговорите между Киев, Вашингтон и Москва в Абу Даби за намирането на потенциално решение на войната. Руската делегация се предвождаше от прекия началник на генерала - адмирал Игор Костюков, който е шеф на ГРУ. В четвъртък всички страни определиха разговорите като продуктивни.

Въпреки това сега в Москва подозират украинска намеса при атаката срещу Алексеев, макар че в петък никой не пое официална отговорност за случилото се.

“Този опит за покушение е изгоден за украинския президент Володимир Зеленски, тъй като може да наруши преговорите за разрешаване на конфликта. Атаката срещу Алексеев не може да остане без отговор: всички замесени в инцидента

трябва да бъдат ликвидирани,

дори и ръководителят на киевския режим”, заяви зам.-председателят на Комисията по отбрана на Държавната дума Алексей Журавльов.

Руският външен министър Сергей Лавров определи инцидента като терористична атака, организирана от Киев, за да се спре постигането на справедливо споразумение за мир.

Алексеев е един от най-доверените съюзници и разузнавачи на Путин. Той стои в основата на подготовката на първите удари срещу Украйна в началото на инвазията в страната през 2022 г.

Киев го определя за военен престъпник, отговорен за провеждането на незаконните референдуми за анексиране на окупираните от Москва територии.

Алексеев е под санкции от Вашингтон заради предполагаемото му участие в опити за намеса в президентските избори в САЩ през 2020 г. Великобритания му наложи санкции заради смъртоносната атака с нервнопаралитичното вещество новичок в Солсбъри през 2018 г., пише в. “Гардиън”.

Медиите посочват Алексеев като един от основните създатели на всички руски доброволчески формирования, участващи във войната с Украйна. Определян е като един от основните опоненти на покойния вече шеф на частната армия “Вагнер” - Евгений Пригожин.

В деня на бунта на Пригожин Алексеев участва в преговорите, за да спре въстанието. Записва видеосъобщение, в което призовава наемниците на “Вагнер” да се осъзнаят и да не се поддават на чужди идеи.

Това е четвъртото покушение срещу високопоставен руски военен служител за последната година.