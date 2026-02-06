ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

Вашингтон обвини Китай в провеждане на тайни ядрени опити

Белият дом СНИМКА: Pixabay

САЩ обвиниха Китай в провеждането на тайни ядрени опити, в момент, когато Вашингтон иска Пекин да се включи в договор за контрол на въоръженията заедно с Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес мога да разкрия, че американското правителство е наясно, че Китай е провел ядрени опити", включително подготовка за опити с мощност от "няколко стотици тона", заяви Томас ДиНано, заместник-държавен секретар, отговарящ за контрола над въоръженията, пред Конференцията по разоръжаване в седалището на ООН в Женева.

Той обвини китайската армия, че е "се опитала да скрие тези опити от останалата част на света". За целта е бил използван "метод, целящ да намали ефективността на сеизмичния мониторинг".

Според него Китай е провел такъв ядрен опит на 22 юни 2020 г. 

Американският президент Доналд Тръмп вече каза през ноември, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за тях". Това изявление беше опровергано от Пекин.

