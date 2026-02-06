ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Претърсват два адреса, свързани с Питър Манделсън

1112
Питър Манделсън Снимка: Х/ @BelTel

Британската полиция обяви днес, че претърсва два адреса в рамките на разследването срещу Питър Манделсън - бивш британски посланик във Вашингтон, заподозрян в предаване на финансова информация на американския сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Претърсванията са направени на адрес в Уилтшър, Югозападна Англия, както и в квартал Камдън в столицата Лондон, се казва в изявлението. Обиските са свързани с "текущото разследване срещу 72-годишен мъж за престъпления, свързани с нарушение при изпълнение на служебни задължения".

Заподозреният "не е бил арестуван", се уточнява в текста.

 

