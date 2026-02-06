ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

Българското посолство в Бразилия организира празнично посрещане на кораба „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 3 март

2460
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий". СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Празнично посрещане на българския полярен изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ в бразилското пристанище Сантос организира българското посолство в Бразилия, съобщава Фейсбук страницата на дипломатическата мисия.

Очаква се корабът да посети пристанището на 8 март 2026 година при завръщането си от мисията си в Антарктида, се казва в публикацията. По повод посрещането му, посолството „планира да организира събитие с участието на българите в страната, с което да бъде отбелязан Националния празник на Република България - 3 март“.

„Ще се радваме на присъствието на повече представители на българската общност, за да споделим заедно този важен за България момент“, се казва още в поканата към нашите сънародници, като се уточнява, че „повече информация за часа и мястото“ ще бъде предоставена допълнително.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан, пише БТА.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий". СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

