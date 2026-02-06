Българското посолство в Бразилия организира празнично посрещане на кораба „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 3 март

Празнично посрещане на българския полярен изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ в бразилското пристанище Сантос организира българското посолство в Бразилия, съобщава Фейсбук страницата на дипломатическата мисия.

Очаква се корабът да посети пристанището на 8 март 2026 година при завръщането си от мисията си в Антарктида, се казва в публикацията. По повод посрещането му, посолството „планира да организира събитие с участието на българите в страната, с което да бъде отбелязан Националния празник на Република България - 3 март“.

„Ще се радваме на присъствието на повече представители на българската общност, за да споделим заедно този важен за България момент“, се казва още в поканата към нашите сънародници, като се уточнява, че „повече информация за часа и мястото“ ще бъде предоставена допълнително.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан, пише БТА.