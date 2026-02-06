Висш функционер на "Хизбула" подаде оставка на фона на вътрешни спорове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уафик Сафа, висш функционер на "Хизбула", е подал оставка от поста си на фона на това, което източници, близки до ливанската групировка, описват като "вътрешни спорове", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че този ход може да ускори организационните промени в движението.

Сафа ръководеше отдела на "Хизбула" за връзка и координация. Той съответно отговаряше за отношенията с ливанските служби за сигурност и беше влиятелна фигура в подкрепяното от Иран движение под ръководството на покойния Хасан Насралла.

Дългогодишният генерален секретар на "Хизбула" беше убит при масиран израелски въздушен удар по Бейрут през септември 2024 г. Самият Сафа оцеля при израелски опит за покушение в ливанската столица следващия месец.

Според източници, които разговаряха с ДПА, след оставката му се очаква по-широко преструктуриране в рамките на движението, като се предвиждат "много промени" във вътрешната му структура.

"Хизбула" преминава през вътрешно реструктуриране от войната с Израел през 2024 г., особено в рамките на военното и политическото си крило, както и в медийния и комуникационния си апарат, посочват източниците.

Движението не е издало официално изявление, потвърждаващо оставката на Сафа или подробно описващо естеството на споровете, а ръководството на "Хизбула" засега мълчи по въпроса. Източници на Ройтерс съобщиха, че ръководството на движението е приело оставката на Сафа.

Ливан е подложен на нарастващ натиск от страна на САЩ и Израел да разоръжи "Хизбула". Ливанските ръководители се опасяват, че Израел може да увеличи драстично ударите си по вече опустошената страна, за да ги принуди да ускорят конфискуването на арсенала на подкрепяното от Иран движение, отбелязва ДПА.