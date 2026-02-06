САЩ задържаха заподозрян за атаката над US консулството в Бенгази през 2012 г.

САЩ арестуваха лице, за което се предполага, че е изиграло централна роля в нападението през 2012 г. над американското консулство в град Бенгази в Либия, предаде Ройтерс, позовавайки се на министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди.

Бонди каза, че Зубайр ал Бакуш е бил екстрадиран в САЩ и ще бъде съден по обвинения в убийство, тероризъм и палеж.

"Федералното бюро за разследване арестува един от основните участници в атаката в Бенгази. Самолетът със Зубайр ал Бакуш кацна във военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд в 03:00 ч. тази сутрин местно време. Той е задържан от нас", съобщи тя на пресконференция, цитирана от БТА.

Четирима американски граждани загинаха при атаката на 11 септември 2012 г., която първоначално се смяташе за извършване на спонтанни действия по време на протест, но по-късно бе определена като умишлена атака, предприета от екстремисти, някои от които свързани с групировки, близки до терористичната организация "Ал Каида".

Ал Бакуш е третият човек, срещу когото са повдигнати наказателни обвинения във връзка с атаката. Двама други - Ахмед Абу Хатала и Мустафа ал Имам, изтърпяват дълги присъди зад решетките, а друг заподозрян - Али Ауни ал Харзи, беше убит при въздушен удар в Ирак през 2015 г.

Атаката се превърна в символ на хаоса в Бенгази и Либия като цяло, подчертавайки нестабилността и присъствието на тероризъм в региона. Атаката доведе до поредица от разследвания в САЩ, в които между републиканците в американския Конгрес и тогавашния държавен секретар Хилъри Клинтън имаше силни разногласия, преди тя да се кандидатира за президент от Демократическата партия на изборите през 2016 година.