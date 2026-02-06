ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша издаде общонационална заповед за арест на би...

Спряха работата по проект за тунел в Ню Йорк на стойност 16 млрд. долара

2560
Ню Йорк СНИМКА: Pixabay

Работата по проекта за строителство на тунел под река Хъдсън в Ню Йорк, който се оценява на 16 милиарда долара, беше преустановена днес, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп е отказала да отмени четиримесечното замразяване на федералното финансиране за проекта. Това съобщи Комисията за развитие на транспортния коридор „Гейтуей“, цитирана от Ройтерс и БТА. 

От Демократическата партия на САЩ осъдиха днес искането на Тръмп летище „Дълес“ във Вашингтон и гара „Пен“ в Ню Йорк да бъдат преименувани на негово име в замяна на размразяване на милиарди долари за проекта. Американски съдия ще проведе днес изслушване по спешното искане на Ню Йорк и Ню Джърси за принудително възстановяване на финансирането.

Според запознати с въпроса източници, миналият месец Тръмп е казал на лидера на демократическото малцинство в Сената - Чък Шумър, че е готов да размрази финансирането за най-големия инфраструктурен проект в Ню Йорк, ако Шумър се съгласи да преименува гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк и летище „Дълес“ във Вашингтон на негово име, съобщи днес „Ай Би Си нюз“.

От комисията „Гейтуей“ уточниха, че спирането на проекта би оставило без работа 1000 строителни работници.

