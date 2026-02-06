ООН: 4,5 милиона момичета са изложени на риск от генитално осакатяване през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 4,5 милиона момичета по целия свят са изложени на риск от генитално осакатяване през тази година, предупредиха агенции на ООН, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Световната здравна организация (СЗО) и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) осъдиха тази практика по повод Международния ден за нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени, отбелязан днес.

Процедурата включва частично или пълно отстраняване на външните женски гениталии, понякога при деца на възраст под 5 години.

В страните от Африка, Азия и Близкия изток, където се практикува, тя често се оправдава с традиции или религия, като се твърди, че гарантира девствеността на момичетата.

В действителност тази интервенция често води до тежки, трайни здравни усложнения. Около 230 милиона момичета и жени по целия свят живеят с последствията от генитално осакатяване, посочват агенциите.

Усилията за образование и осведомяване са допринесли за намаляване на случаите на тази практика от 1990 г. насам, посочват СЗО и УНИЦЕФ. По това време едно от две момичета в засегнатите страни е било подложено на процедурата; сега този дял е едно на три.

Въпреки това съкращенията във финансирането на помощта и систематичните опити да се спре борбата срещу практиката – или да се определи като „безопасна“, когато се извършва от медицински специалисти – затрудняват работата, предупредиха агенциите на ООН.