ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Целият под е покрит с кръв”: “доставчик на храна”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22240291 www.24chasa.bg

Самолет с палестинци, тайно депортирани от САЩ, презареждал гориво в България

4784
Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел СНИМКА: Pixabay

Световни медии съобщават за тайна операция за депортиране на палестинци от САЩ с българска следа.

Две израелски медии и британският "Гардиън" съобщават, че Вашингтон депортира до Западния бряг с частен самолет палестинци, задържани от американските имиграционни власти. Поне два такива полета са осъществени в координация с израелските власти тази година, съобщава БНТ

8 палестинци, оковани с белезници и на ръцете, и на краката, са депортирани от съоръжение на ICE - американската имиграционна служба от Финикс, Аризона, на 20 януари след спиране за презареждане на самолета в Ирландия и България.

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел. Самолетът е собственост на бизнесмен от израелско-американски произход, дългогодишен приятел на президента Доналд Тръмп.

Според юристи и правозащитници властите е трябвало да се поинтересуват от статута на пътниците.

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)