Полша издаде общонационална заповед за арест на бившия министър Збигнев Жобро

Полската прокуратура издаде общонационална заповед за арест на бившия министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро, разследван за присвояване, на когото унгарското правителство неотдавна предостави убежище в Унгария, предаде Франс прес.

Решението на прокуратурата идва след това, взето предния ден от варшавски съд, относно задържането на бившия правосъден министър в предварителен арест, съобщава БТА.

"Местонахождението на заподозрения Збигнев Жобро е неизвестно. Той не живее на нито един известен адрес в страната", заяви прокуратурата, като добави, че бившият министър "ясно е дал да се разбере в медиите, че умишлено е избягвал участието в съдебните производства като заподозрян".

Решенията откриват възможност за отправяне на искане за издаване на европейска заповед за арест срещу 55-годишния Жобро, който бе министър на правосъдието на Полша в периода 2015-2023 г. в правителствата на партията "Право и справедливост" (ПИС).

Жобро сега се намира в Будапеща, след като получи политическо убежище от правителствтото на унгарския премиер Виктор Орбан.

През декември 2024 г. негов бивш заместник-министър - Марчин Романовски, обвинен по сходни съдебни дела, също получи убежище в Унгария.

Ако бъде признат за виновен Жобро, който в момента се лекува от рак, е заплашен от присъда до 25 години лишаване от свобода.