Съдят актьора Тимъти Бъсфилд по 4 обвинения за сексуален контакт с деца

Съдът в Ню Мексико повдигна обвинения срещу актьора Тимъти Бъсфийлд по четири обвинения за сексуален контакт с деца, съобщи Асошиейтед прес.

Окръжният прокурор на окръг Берналило Сам Брегман обяви обвинителния акт в петък в публикация в социалните мрежи.

Миналия месец властите издадоха заповед за ареста му и Бъсфилд се предаде по обвинения, които според следователите произтичат от времето, когато актьорът е работил като режисьор на снимачната площадка на телевизионния сериал The Cleaning Lady („Чистачката“).

Според жалбата срещу актьора, дете е съобщило, че Бъсфилд го е докосвал по интимни места през дрехите му, когато е било на 7 и на 8 години. Близнакът на момчето е казал на властите, че също е бил докосван от Бъсфилд, но не е уточнил къде. Той е пояснил, че навремето не е споделил това, защото не е искал да си навлече неприятности, съобщи БТА.

Адвокатите на Бъсфилд казаха, че обвиненията срещу него са се появили, след като момчетата са загубили ролите си в телевизионния сериал, което е създало финансов мотив и мотив за отмъщение. В документите подробно се описва това, което според адвокатите са предишни измами от страна на бащата и майката на близнаците.

Бъсфилд, който е женен за актрисата Мелиса Гилбърт и е известен с ролите си в „Западното крило“, „Поле на мечтите“ и Thirtysomething, отхвърля обвиненията. Той се предаде на властите и по-късно беше освободен от ареста, пише Асошиейтед прес.