Швейцария е готова да приеме руския външен министър на среща на ОССЕ в Лугано

Министърът на външните работи на Швейцария и действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Игнацио Касис каза, че е готов да приеме руския външен министър Сергей Лавров да участва на Съвета на министрите на външните работи (СМВР) на ОССЕ, който ще се проведе през декември в Лугано, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

„Обсъдихме този въпрос в Москва и уверихме г-н Лавров, че Швейцария ще предостави възможност за евентуалното му посещение“, заяви Касис в отговор на въпрос на ТАСС дали има готовност за приемане на руския външен министър на предстоящата среща в Лугано.

Външният министър на Швейцария и председател на ОССЕ също така потвърди готовността на швейцарското председателство да осигури безпрепятствено издаването на визи на руските делегати, които желаят да участват в проявите на организацията.