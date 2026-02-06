ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освен 6,2 млрд. лв. в банките през декември българ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22240622 www.24chasa.bg

Швейцария е готова да приеме руския външен министър на среща на ОССЕ в Лугано

2568
Игнацио Касис КАДЪР: Екс/@ignaziocassis

Министърът на външните работи на Швейцария и действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Игнацио Касис каза, че е готов да приеме руския външен министър Сергей Лавров да участва на Съвета на министрите на външните работи (СМВР) на ОССЕ, който ще се проведе през декември в Лугано, съобщи ТАСС, цитирана от БТА. 

„Обсъдихме този въпрос в Москва и уверихме г-н Лавров, че Швейцария ще предостави възможност за евентуалното му посещение“, заяви Касис в отговор на въпрос на ТАСС дали има готовност за приемане на руския външен министър на предстоящата среща в Лугано.

Външният министър на Швейцария и председател на ОССЕ също така потвърди готовността на швейцарското председателство да осигури безпрепятствено издаването на визи на руските делегати, които желаят да участват в проявите на организацията. 

Игнацио Касис КАДЪР: Екс/@ignaziocassis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)