Канада изпраща ракети въздух-въздух със среден обсег "Ей Ай Ем" на Украйна

Михайло Федоров

Канада изпраща усъвършенствани ракети въздух-въздух със среден обсег "Ей Ай Ем" (AIM) за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, съобщи украинският министър на отбраната Михайло Федоров, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Федоров посочи, че доставката вече е в ход.

Украинският министър на отбраната не разкри броя на ракетите, които Киев ще получи, но допълни, че е обсъдил още съвместното производство на дронове, военното обучение и обмена на опит в телефонен разговор с канадския си колега Дейвид Макгинти.

Михайло Федоров Снимка: Екс/@FedorovMykhailo

