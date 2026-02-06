ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврейска институция в Мюнхен получи патрон в плик

СНИМКА: Pixabay

Еврейска институция в германския град Мюнхен, столицата на провинция Бавария, получи заплашително писмо с патрон от пистолет в плика, заяви местната полиция, предаде ДПА.

Подозрителната пратка е пристигнала в четвъртък и е била проверена от охраната на институцията, се посочва в изявление на полицията, цитирано от БТА. 

Охранителният персонал е намерил "писмо със заплашително съдържание" заедно с куршума в плика, добавиха те.

Германската служба за престъпления срещу държавната сигурност е започнала разследване.

Говорител на полицията не разкри коя институция е засегната, но каза, че инцидентът е станал в старата част на Мюнхен, където се намират Еврейският център и синагогата "Охел Якоб" - две добре известни места за еврейско богослужение.

Полицията не даде допълнителна информация за съдържанието на писмото или предполагаемия мотив на неизвестния изпращач, позовавайки се на продължаващото разследване, но посочи, че въз основа на досегашните ѝ действия вече може да се изключи всякаква реална опасност.

