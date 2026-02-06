"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама унгарски алпинисти загинаха в Словакия при лавина, паднала в планинския масив, известен като Високите Татри, съобщи словашката планинска спасителна служба, предаде Асошиейтед прес.

Според планинската служба двамата алпинисти са били мъже на 38 и 37 години.

Лошото време е попречило на спасителите да използват хеликоптер и те са били принудени да стигнат пеша до долината под връх Тупа, където е паднала лавината.

Жертвите са били открити под лавината от свидетели.

Днес опасността от лавини в най-високата планинска верига в Словакия е била минимална, отбелязва АП, цитирана от БТА.