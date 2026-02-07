ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ одобриха продажба на оборудване на украинската армия за 185 млн. долара

Дроновете са основно оръжие във войната. СНИМКА: Пиксабей

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на резервни части за военно оборудване на украинската армия на стойност 185 милиона долара, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Пентагона.

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа, включително резервни части за транспортни средства и оръжейни системи, предаде БТА.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението да одобри евентуалното предоставяне на услуги и системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.

