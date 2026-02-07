ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спират новите разрешителни за Airbnb в централните...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22241443 www.24chasa.bg

"Непланирана военна дейност" затвори въздушното пространство над Югоизточна Полша

4748
Летище СНИМКА: Pixabay

Въздушното пространство над Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24). 

Летището в Люблин е недостъпно поради военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района, се посочва в публикация на "Флайт радар" в "Екс". 

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство, предаде БТА.

Летище СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)