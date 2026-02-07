"Непланирана военна дейност" затвори въздушното пространство над Югоизточна Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушното пространство над Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24).

Летището в Люблин е недостъпно поради военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района, се посочва в публикация на "Флайт радар" в "Екс".

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство, предаде БТА.