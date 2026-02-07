Си Дзинпин поздрави Лаура Фернандес по повод избирането й за президент на Коста Рика

На 5 февруари председателят на КНР Си Дзинпин изпрати поздравителен адрес до Лаура Фернандес, с който я поздрави по повод избирането й за президент на Република Коста Рика, съобщава КМГ.

Си Дзинпин подчерта, че през 18-те години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Коста Рика двустранните отношения се развиват бързо, обменът и сътрудничеството във всички области дават богати резултати, което значително повишава благосъстоянието на двата народа.

Си Дзинпин подчерта още, че придава голямо значение на развитието на отношенията между Китай и Коста Рика и желае заедно с президента Фернандес да полагат съвместни усилия за засилването на стратегическите комуникации, задълбочаването на политическото взаимно доверие, активното насърчаване на сътрудничеството във всички области, насочването на двустранните отношения към постоянно развитие въз основа на принципа за „един Китай", и за благоденствието на двата народа.