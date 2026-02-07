ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха древна работилница за производство на изделия от яйчни черупки на щраус в Хънан

КМГ

2308
Снимка: Китайска медийна група

Археолозите потвърдиха откритието на останки от работилница за производство на изделия от яйчни черупки на щраус, датираща отпреди 26 000 години, в местността Пейлиган в централната китайска провинция Хънан, съобщава КМГ.

Разкопките разкриха големи количества суровини от яйчни черупки, производствени отпадъци и фино изработени орнаменти от мъниста, включително някои, боядисани с хематит – доказателство за ранни естетически нужди на хората, каза У Сяоин, помощник-изследовател в Института по археология към Китайската академия за социални науки.

Пейлиган е известно като едно от местата, където е възникнала китайската земеделска цивилизация. Последните находки потвърдиха, че долният слой на мястото съдържа останки от късния палеолит, датиращи от 36 000 до 14 000 години.

Ли Йонцян, асоцииран изследовател в института, подчерта, че такива открития са от решаващо значение за проучването на прехода от палеолита към неолита в региона на Централните равнини.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

