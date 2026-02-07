ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криминален психолог: Поведението на Ивайло Калушев...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22241605 www.24chasa.bg

Великобритания е в шок след поредни лъжи на Андрю за Епстийн

8116
Бившият принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор Снимка: Екс/Baptised Atheist

Бившият принц Андрю, чиито титли бяха отнети, е излъгал в интервю за Би Би Си , че е посетил дома на педофила Джефри Епстийн само за да го информира, че никога повече няма да го види, съобщава "Дейли мейл".

Медията припомня, че в разговора той е предположил, че е останал „четири дни", но всъщност нови данни и имейли разкриват, че Андрю се е наслаждавал на гостоприемството на Епстийн в продължение на девет дни.

Милиардерът дори му е осигурил „кола и шофьор за ползване за седмицата".

Заедно с това са открити два мейла на момичета до педофила, които потвърждават, че ще дойдат "след училище", изпратени от различни устройства. 

Същият ден Епстийн писал на счетоводителя си да му донесе 5 хил. долара в брой. Плащал на момичетата по 300 долара.  

Част от публикацията е и видео, в което Андрю е заснет на прага на дома на Епстийн в Ню Йорк, за да помаха на Катрин Кийтинг, разпозната като дъщеря на бившия австралийски премиер.

Бившият принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор Снимка: Екс/Baptised Atheist

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)