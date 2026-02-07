Великобритания е в шок след поредни лъжи на Андрю за Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият принц Андрю, чиито титли бяха отнети, е излъгал в интервю за Би Би Си , че е посетил дома на педофила Джефри Епстийн само за да го информира, че никога повече няма да го види, съобщава "Дейли мейл".

Медията припомня, че в разговора той е предположил, че е останал „четири дни", но всъщност нови данни и имейли разкриват, че Андрю се е наслаждавал на гостоприемството на Епстийн в продължение на девет дни.

Милиардерът дори му е осигурил „кола и шофьор за ползване за седмицата".

Заедно с това са открити два мейла на момичета до педофила, които потвърждават, че ще дойдат "след училище", изпратени от различни устройства.

Същият ден Епстийн писал на счетоводителя си да му донесе 5 хил. долара в брой. Плащал на момичетата по 300 долара.

Част от публикацията е и видео, в което Андрю е заснет на прага на дома на Епстийн в Ню Йорк, за да помаха на Катрин Кийтинг, разпозната като дъщеря на бившия австралийски премиер.