Спират новите разрешителни за Airbnb в централните зони на Солун от март

Пазарът на краткосрочни наеми в Гърция премина към етап на строга държавна регулация, целяща да овладее жилищната криза. Според плана на правителството, ограниченията за краткосрочни наеми се разширяват.

Въвеждането на тези мерки от 1 март 2026 г. превръща Солун във втората голяма зона в Гърция (след Атина), която предприема радикални стъпки за справяне с туристическата дезинтеграция на градската среда.

Ключови зони, които попадат под забрана за нови регистрации са районът между улиците „Егнатия" и „Цимиски", пресичащи се при площад „Аристотел". Това е зоната с най-висока концентрация на офиси и магазини, където жилищният фонд е почти изцяло погълнат от Airbnb. Лададика и Пристанището, както и крайбрежната алея от Пристанището до Бялата кула. Това е най-престижната част на града, където наемите станаха непосилни за местните жители.

Според властите новите правила целят намаляване на натиска върху жилищния пазар и борба с печалбарството в туристическите райони.

За да насърчи предлагането на жилища за местното население, държавата предлага 3-годишно данъчно освобождаване за собственици, които прехвърлят имотите си от краткосрочен към дългосрочен наем.

Ако до 1 март собственикът не е получил регистрационен номер (AMA) от данъчната служба (AADE), той няма да може да регистрира имота си в платформите до края на годината.

Очаква се общински екипи и данъчни инспектори да извършват проверки на място в тези специфични квартали, за да откриват „нелегални" обяви без валиден номер. При липса на актуализирани данни за безопасност глоба е от 5 000 до 20 000 евро при първо нарушение или премахване на обявата от Airbnb и Booking за срок от една година.

Туристите заплащат такса от 8 евро на вечер за краткосрочни наеми (Airbnb) в Гърция в периода април – октомври. През зимен сезон (ноември – март) таксата е значително по-ниска – 2 евро на вечер.

Тази мярка замени старата „такса за престой", която беше 1,50 евро, като целта на правителството е събраните средства да се използват за справяне с последиците от климатичните промени и природни бедствия.