Русия с масирана въздушна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна

Русия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал.

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той.

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал, цитиран от БТА.