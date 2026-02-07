Край на опашките: Гърция пуска дигитален достъп до 100 исторически обекта

Гърция финализира въвеждането на модерна система за онлайн регистрация и електронни билети, която вече обхваща най-значимите исторически обекти в страната. Основната цел е справяне със струпването на хора и защитата на паметниците под егидата на ЮНЕСКО. От 1 април 2026 г. системата, тествана на Акропола, се разширява и ще обхваща над 100 археологически обекта и музея в цялата страна.

Министерство на културата на Гърция стартира специален портал Гръцко наследство (hh.gr), чрез който всеки може да закупи предварително билет за посещение на определен обект. Властите очакват, че това значително да намали натоварването в пиковите летни месеци.

Чрез новата платформа туристите ще могат да резервират билети за исторически паметници и музеи в цялата страна. В допълнение към продажбата на билети, порталът ще съдържа справочна информация за осем езика около повече от 350 обекта с историческо наследство. Така за туристите ще бъде по-лесно да откриват по-малко популярни, но не по-малко значими места.

През лятото много открити съоръжения редовно ограничават приема на посетители поради екстремни горещини. От Министерството на културата смятат, че системата за предварително записване ще позволи по-добър контрол на туристическите потоци и ще повиши нивото на сигурност.

За туристически оператори има отделен раздел, предназначен за организиране на групови посещения и координиране на големи екскурзионни програми.

С въвеждането на новия портал се финализира и единната ценова политика от 30 евро за редовен билет (без разлика между летен и зимен сезон) за Акропола.

Ръстът от 12,8% през 2024 г. до рекордните 40,7 милиона души превърна Гърция в една от най-посещаваните дестинации в света. Това доведе до феномена „свръхтуризъм" в Атина и на острови като Санторини и Миконос. Очакванията за нов рекорд са основната причина от 1 април 2026 г. системата с времеви слотове да стане задължителна за над 100 обекта. Целта е тези 40+ милиона туристи да бъдат „разпределени" равномерно през деня, за да се избегнат опасните струпвания.

Продажбата на 3 милиона електронни билета само за Акропола през изминалата година беше официално потвърдена от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис по време на представянето на новия дигитален портал на 5 февруари 2026 г.