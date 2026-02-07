80 процента от гърците подкрепят забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Около 80 процента от гръцките граждани подкрепят предложената забрана за достъп до социални медии за деца под 15 години, показват данни от проучвания, съхранявани в кабинета на премиера, въпреки че остават съмнения относно приложимостта на мярката, пише в свой материал гръцкото издание "Катимерини".

Проучванията показват, че 57 процента от анкетираните смятат, че непълнолетните ще намерят начини да заобиколят ограниченията, което подтиква правителството към предпазливост, отбелязва изданието. Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис настоява регламентът да бъде ускорен, докато служителите търсят решения, които да осигурят ефективност и съвместимост с европейското законодателство, пише БТА.

Според правителствени източници Мицотакис е най-силният поддръжник на предложеното "блокиране" на социалните медии за лица под 15 години, отбелязва "Катимерини". Въпросът, обявен преди време, вече се издига по-високо в дневния ред на кабинета, като правителствен служител подчертава, че той "сериозно засяга гръцкото общество".

Данните от проучванията затвърждават мнението на премиера, че мярката разглежда основен проблем за родителите. В същото време те открояват две основни препятствия – политическо и правно.

Политическото колебание се свързва с практическата проверка на възрастта. Родителите изразяват опасения, че децата могат да използват фалшиви дати на раждане, акаунти на родители или допълнителни устройства, за да заобиколят забраната. Правителството се опасява, че без надеждна проверка мярката може да остане "на хартия".

Правните съображения са свързани с глобалния характер на платформите за социални медии, които биха могли да оспорят национални правила с аргументи за защита на данните и свобода на словото. Проверка на възрастта изисква обработка на лични данни, а европейските стандарти за защита на непълнолетните са особено строги.

Поради тези причини властите казват, че няма да бързат с обявяването на закона, докато не се гарантира съответствие с европейската рамка.