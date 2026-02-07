Синът на рапъра Лил Джон е открит мъртъв в езеро до Атланта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тялото на сина на рапъра Лил Джон, е намерено в езеро северно от Атланта, САЩ, съобщава Асошиейтед прес. Лил Джон потвърди новината за загубата на сина си.

Нейтън Смит, известен като диджей Йънг Слейд, е напуснал дома си в Милтън „при необичайни обстоятелства“ рано сутринта във вторник, съобщи полицията.

Лил Джон каза в изявление, публикувано на страницата му в Инстаграм, че той и майката на Смит, Никол Смит, са „изключително разбити от трагичната загуба на сина ни“.

„Нейтън беше най-милият човек, когото бихте могли да срещнете“, се казва в изявлението. „Той беше изключително грижовен, внимателен, учтив, страстен и сърдечен – обичаше семейството си и приятелите си с цялото си сърце", предаде БТА.

Нейтън Смит, на 27 години, „избяга от дома си и оттогава е в неизвестност“, съобщи полицията в обява за издирване, която разпространи в социалните медии.

„Той е тръгнал пеша и не носи телефон“, уточни полицията. „Възможно е да е дезориентиран и да се нуждае от помощ. Семейството и приятелите му са загрижени за неговата безопасност.“

Полицията в Милтън веднага започна да издирва Смит. След като не успяха да го открият, полицията и други агенции разшириха търсенето, включвайки езерото близо до дома на Смит. Малко преди обяд в петък водолази от пожарната служба на окръг Чероки откриха тяло в езерото.

„Смята се, че това е Нейтън Смит, като се очаква официално потвърждение от медицинската служба на окръг Фултън“, съобщи полицията. „Въз основа на разследването до момента няма индикации за престъпление. Въпреки това, отделът за криминални разследвания на полицейското управление в Милтън ще продължи да разглежда всички версии“, добавят разследващите.

Милтън е предградие, разположено на около 48 километра северно от Атланта, щата Джорджия.

Лил Джон, роден като Джонатан Смит, е рапър и продуцент от Атланта, който бе централна фигура в поджанра кранк на хип-хопа. Той е известен с песни като Get Low от 2002 г. с групата си East Side Boyz и Turn Down For What от 2013 г. с DJ Snake.

Има дъщеря, Нахара, родена през 2024 г.