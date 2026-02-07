Сериозни сблъсъци е имало тази нощ между анархисти и полицията в гръцкия град Солун

Сблъсъци между анархисти и полицията са избухнали тази нощ във втория по големина гръцки град Солун, съобщават гръцките медии. Както предаде държавната телевизия ЕРТ, има ранени и материални щети, а в полицията са отведени над 300 души.

Инцидентите са започнали след 2 ч. през нощта пред Политехническия факултет на Солунския университет „Аристотел“ в центъра на града, когато неизвестни лица са излезли от факултета и са хвърлили коктейли молотов срещу подразделение на силите за борба с безредиците. В резултат е бил ранен един полицай, който е бил откаран в болница, и са били нанесени сериозни щети на паркирани автомобили.

Последвала е полицейска операция, която е продължила до ранните часове днес, а главният булевард „Егнатия“ е бил затворен за движение в продължение на шест часа в района на университета. Полицията е използвала зашеметяващи гранати и сълзотворен газ, както и водни оръдия, за да разпръсне множеството.

Раненият полицай има изгаряния по главата и врата. Пострадала е и млада жена на 21 години, която е била откарана в болница с дихателни затруднения заради използваните химически вещества, предаде БТА.

Според телевизия Скай сблъсъците са избухнали по време на парти в Политехническия факултет, в което са участвали членове на анархистки групи.