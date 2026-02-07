ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куба с извънредни мерки заради петролната блокада ...

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура с над 400 дрона и близо 40 ракети

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Русия използва над 400 безпилотни летателни апарата и изстреля около 40 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

По думите му цел на атаката са е били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.

"Все ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира (нанасянето на) нови удари", написа Зеленски в "Екс". "От решаващо значение е всеки, който подкрепя тристранните преговори, да реагира на това. Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като средство за натиск върху Украйна", добави той, цитиран от БТА.

 

