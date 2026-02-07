Зеленски: САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни за край на войната

САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече близо четири години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

Ако крайният срок до юни не бъде спазен, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни, за да го спазят, подчерта той.

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви украинският президент пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", подчерта той.

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. "Ние потвърдихме участието си", подчерта украинският президент.

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. Русия упражнява настиск върху Украйна с настояване да се оттегли от региона на Донбас, където ожесточените сражения продължават – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме, отбелязва АП.