ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куба с извънредни мерки заради петролната блокада ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22242598 www.24chasa.bg

Зеленски: САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни за край на войната

2944
Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече близо четири години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски

Ако крайният срок до юни не бъде спазен, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни, за да го спазят, подчерта той. 

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви украинският президент пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", подчерта той. 

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. "Ние потвърдихме участието си", подчерта украинският президент. 

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. Русия упражнява настиск върху Украйна с настояване да се оттегли от региона на Донбас, където ожесточените сражения продължават – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме, отбелязва АП. 

 

 

 

 

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)