В Северна Македония са конфискувани около 40 тона марихуана

Марихуана Снимка: Pixabay

Около 40 тона марихуана са конфискувани при полицейски операции в Северна Македония, съобщава телевизия „Телма“, като се позовава на източници от разследването.

Твърди се, че около 10 тона от наркотика, предназначени за контрабанда, са били конфискувани в Скопие, а към 30 – в Струмица.

Според източниците на телевизията начинът, по който марихуаната е била произведена, складирана и съхранявана, говори, че тя не е била за медицински цели, а за улична продажба или за контрабанда, предаде БТА.

Полицейската операция в Скопие и Струмица през последните дни е свързана с намерените 5 тона марихуана в Сърбия, които според сръбските власти идват от Северна Македония.

В центъра на разследването е компанията „Алфафарм“ ООД Скопие, чийто собственик, сръбският гражданин Иван Драгнич, беше задържан.

На територията на Северна Македония има няколко десетки фирми, които са получили лицензи за отглеждане на марихуана за медицински цели.

