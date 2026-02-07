Руският генерал, който бе прострелян в Москва, е в съзнание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, който беше ранен при опит за покушение в Москва, дойде в съзнание след животоспасяваща операция, съобщиха днес лекуващите го лекари, предава агенция ТАСС.

"Операцията беше успешна. След това Алексеев беше въведен в изкуствена кома. Сега той е дошъл в съзнание. В този момент можем предпазливо да кажем, че заплахата за живота му е отминала", казва източник на руската агенция.

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок"

Припомняме, че вчера, 6 февруари 2026 г., Алексеев бе прострелян в жилищна сграда във Волоколамското шосе. Неидентифицирано лице е произвело няколко изстрела по него и е избягало от местопроизшествието.

Руският Следствен комитет е образувал наказателно производство за опит за убийство и незаконна търговия с огнестрелни оръжия.