Адв. д-р Мария Петрова: Жените, претърпели вреди, ...

Файлове със сексуално насилие над деца откриха у мъжа, заплашил с разстрел Джей Ди Ванс

3072
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Федерално жури обвини 33-годишния Шанън Матре от Охайо, че е заплашил с убийство вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на посещението му в щата миналия месец, съобщиха от  Министерството на правосъдието.

Тогава мъжът го предупредил, че „ще разбере къде ще бъде заместника на Доналд Тръмп и ще използва автоматичния си пистолет M14, за да го убие". 

Според Ванс малко след Нова година "лудият" се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо, тропайки по прозорците. В този момент семейството на вицето не било там и 26-годишният мъж бил задържан от спецслужбите.

В хода на разследването от Министерството на правосъдието съобщи, че у него са открити много „цифрови файлове с материали за сексуално насилие над деца".

