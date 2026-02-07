ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Гуцанов и Крум Зарков в надпревара за лид...

Заради напрежението между САЩ и Иран Великобритания изпрати изтребители F-35 в Кипър

F-35 КАДЪР: Ютуб/US Military Power

Великобритания е изпратила шест изтребителя F-35 във военните си бази в Кипър заради опасенията за възможна военна ескалация на напрежението между САЩ и Иран, съобщи гръцката телевизия Скай, като се позовава на публикация на лондонския „Таймс".

Британският вестник, който се позовава на неназовани британски военни представители, твърди, че шестте изтребителя са били прехвърлени в базата на Кралските военновъздушни сили Акротири на южния бряг на Кипър с цел засилване на отбраната на британските бази.

Изтребителите F-35 ще действат заедно с вече разположените в Кипър изтребители „Тайфун", които участват в мисии срещу цели на Ислямска държава в Ирак и Сирия.

След предоставянето на независимост на Кипър през 1960 г. Великобритания запазва две суверенни военни бази на острова - Акротири и Декелия.

F-35 КАДЪР: Ютуб/US Military Power

