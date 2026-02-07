ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саботаж спря влакове край Болоня в първия ден на Зимната олимпиада

Мъж гледа табло, на което са обявени закъсненията на гарата в Милано, докато италианската полиция разследва възможен саботаж на електропроводите близо до град Болоня. СНИМКА: РОЙТЕРС

Италианската полиция разследва възможен саботаж, след като електропроводи, захранващи железопътни линии, бяха повредени близо до северния град Болоня. Това доведе до закъснения в движението на влаковете, предаде Ройтерс, като се позова на официален представител на властите.

Италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (FS) съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност.

Инцидентът наруши работата на един от най-натоварените железопътни възли в страната по линиите между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция, което доведе до закъснения от до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е домакин на Зимните олимпийски игри заедно с Кортина, до която може да се стигне с влак от Венеция.

По време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори извършиха посегателства срещу френската високоскоростна железопътна мрежа TGV при серия от атаки в ранни сутрешни часове, което доведе до хаос в транспорта преди церемонията по откриването, пише БТА.

