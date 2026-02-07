ЕС предупреди Белград за отстъпление от върховенството на закона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Последните промени в съдебните закони не са съвместими с пътя на Сърбия към ЕС и приложението им трябва да се спре до произнасянето на Венецианската комисия, написа генералния директор на Дирекцията за съседство и преговори за разширяване на Европейската комисия Герт Ян Коопман в платформата Екс след среща със сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич в Брюксел, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Коопман допълни още, че промените трябва да бъдат преразгледани чрез прозрачен и инклузивен процес.

В Брюксел Вуич е разговарял през миналата седмица и с еврокомисаря по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт. Според представители на ЕС Европейската комисия е изразила сериозно безпокойство от приетото законодателство и очаквания Сърбия да намери правни механизми да спре прилагането му и спешно да го преразгледа в отговор на възраженията на Евросъюза.

Юристи в Сърбия също предупредиха, че новите закони значително ограничават независимостта на съда и прокуратура и особено на Прокуратурата за организираната престъпност.

Измененията предвиждат прокурори, които работят по дела с висок обществен интерес, включително разследвания на организирана престъпност и корупция, да бъдат върнати на първоначалните си постове, което според критиците на измененията може да застраши текущи разследвания.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос също отправи в края на януари критика към приетите закони и ги определи като крачка назад за Сърбия.

Сръбският президент Александър Вучич подписа законите на 31 януари и те влязоха в сила, пише БТА.