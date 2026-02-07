Саботаж спря влаковете в Централна Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Умишлено повредени кабели на железопътен прелез доведоха до нарушаване на регионалния железопътен трафик в Централна Германия, предаде ДПА.

Повредата е била открита между централната гара в Ерфрут и градчето Зангерхаузен.

От тази сутрин не се движат влакове в участъка между Бретлебен и Зангерхаузен, се казва в изявление на железопътната компания „Дойче Бан". Говорител на компанията не съобщи кога се очаква да бъде разрешен проблемът.

Причината за нарушения трафик най-вероятно се дължи на прекъсване на сигнални кабели в отворени кабелни канали близо до град Артерн, североизточно от Ерфрут, съобщи германската полиция. „Дойче Бан" вчера е подала сигнал за повредените кабели до полицията.

Органите на реда задържаха трима заподозрени близо до мястото на предполагаемото престъпление. Мъжете, на възраст между 23 и 28 години, се разследват за нарушаване на обществени услуги и нанасяне щети на собственост, пише БТА.