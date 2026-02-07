Саудитска Арабия обяви мащабни инвестиции в Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитска Арабия обяви нови големи инвестиции в Сирия, обхващащи енергeтиката, авиацията, недвижимите имоти и телекомуникациите, на фона на позиционирането на кралството като водещ поддръжник на новата власт в Сирия, предава Ройтерс.

Саудитска Арабия стартира инвестиционен фонд в Сирия, който ще отдели 7,5 млрд. саудитски риала (2 млрд. щатски долара) за изграждането на две летища в сирийския град Алепо, които ще се реализират на на множество фази, заяви саудитският министър на инвестициите Халид ал-Фалих.

Фондът цели да финансира мащабни проекти в Сирия с участието на частния сектор на Саудитска Арабия, добави Фалих.

В сферата на гражданската авиация, саудитският бюджетен превозвач "Флайнас" (Flynas) и Сирийската гражданска авиационна администрация подписаха споразумение за създаване на нова авиокомпания, наречена "Флайнас Сирия" (Flynas Syria).

Дял от 51 на сто от съвмествното предприятие ще бъде притежаван от сирийска страна, а 49 на сто ще бъде на "Флайнас", като се очаква операциите да започнат през четвъртото тримесечие на 2026 година, посочват от компанията.

Новината за новите инвестиции представлява най-голямото подобно съобщение, откакто САЩ отмениха санкциите срещу Сирия през декември. Саудитска Арабия подкрепя президента Ахмед ал-Шараа, откакто той дойде на власт в края на 2024 г. начело на коалиция от ислямистки опозиционни фракции, след свалянето на президента Башар ал-Асад.

Санкциите бяха значителна пречка за икономическото възраждане на Сирия след 14-годишна гражданска война, която нанесе тежки щети на голяма част от страната и разсели милиони хора.

През миналата година Рияд обяви инвестиции в размер на 6,4 млрд. долара, разделени на 47 сделки с над 100 саудитски компании, работещи в областта на недвижимите имоти, инфраструктурата и телекомуникациите.

Двете страни подписаха и меморандум за разбирателство и споразумение за съвместно развитие със саудитската компания ACWA Power и саудитската Kомпания за пренос на вода (Water Transmission Company), с които се определя пътна карта за сътрудничество във водния сектор.

"Изготвихме планове за изграждане на инсталация за обезсоляване на морска вода с цел доставяне на прясна вода от сирийското крайбрежие до южната част на страната", заяви сирийският министър на енергетиката Мохамед ал-Башир.

Временното правителство е изправено пред критики през последната година за това, че е давало широки обещания за развитие, основани на меморандуми за разбирателство с чуждестранни инвеститори, много от които все още не са превърнати в обвързващи договори. пише БТА.