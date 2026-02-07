ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа: "Реал" още не е в пикова форма

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22244530 www.24chasa.bg

Техеран съобщи за 11 задържани членове на кюрдска групировка

2208
Кюрдски бойци в Сирия СНИМКА: РОЙТЕРС

Иран съобщи, че е арестувал 11 души, които са членове на Кюрдската партия за свободен живот - групировка, смятана от Техеран за „терористична", преди да извършат саботажни действия, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на иранската държавна телевизия.

От създаването си през 2004 г. Кюрдската партия за свободен живот - клон на Кюрдската работническа партия, е замесена в операциите срещу иранските военни сили.

Арестуваните в западната част на Иран са осъществили „директен контакт с членове на Кюрдската партия за свободен живот, опитали са се да извършат саботажни действия и да нарушат обществената сигурност", уточни иранската новинарска агенция Фарс.

„Те бяха идентифицирани и арестувани преди да успеят да извършат деянието", добавя агенцията, позовавайки се на Мохсен Карими, служител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в западната част на Иран.

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ, пише БТА.

Кюрдски бойци в Сирия СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)