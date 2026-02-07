ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа: "Реал" още не е в пикова форма

Полицията в Северна Македония иззела над 40 тона марихуана през последните дни

2124
Северна Македония СНИМКА: АРХИВ

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че при операции на полицията през последните дни са конфискувани поне 40 тона марихуана, съобщи МИА.

С това Министерството потвърди публикации в медиите за голямата акция.

По-конкретно в Скопие са иззети около 9 тона марихуана и над 1300 бутилки масло от канабис. В източната част на страната са конфискувани повече от 31 тона марихуана и биомаса.

Говорителят на Министерството Гоце Андреевски каза, че се предприемат действия за установяване дали наскоро откритите в Сърбия количества марихуана са с произход от Северна Македония.

В края на януари в Сърбия бяха открити 5 тона марихуана - най-голямото еднократно количество в историята на страната, които според сръбските власти са влезли от Северна Македония.

По-рано телевизия „Телма" съобщи, че в центъра на разследването в Северна Македония е компанията „Алфафарм" ООД Скопие, чийто собственик, сръбският гражданин Иван Драгнич, беше задържан.

На територията на Северна Македония има няколко десетки фирми, които са получили лицензи за отглеждане на марихуана за медицински цели, пише БТА.

