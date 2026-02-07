Фермери в Испания отчитат милиони щети от бурята "Марта"

Земеделски производители в Испания съобщиха за „катастрофални" щети върху реколтата вследствие на проливните дъждове и силните ветрове, донесени от бурята Марта, която засегна Испания и Португалия, съобщи Ройтерс, като се позова на изявления на фермери и местни власти, предаде Ройтерс.

Иберийският полуостров вече беше засегнат от поредица бури през последните седмици, донесли обилни валежи, гръмотевични бури, сняг и силни пориви на вятъра, преди бурята Марта да достигне региона днес. Само в южната испанска автономна област Андалусия повече от 11 000 души са били принудени да напуснат домовете си, а близо 170 пътя са затворени в различни части на страната. В Португалия са отчетени сериозни нарушения в железопътния транспорт.

Испанската държавна метеорологична агенция предупреди, че бурята Марта ще донесе сняг, опасни условия по крайбрежието и нови интензивни валежи. Властите издадоха оранжев код за опасно време – вторият по сериозност след червения.

Земеделецът от провинция Кадис Мигел Анхел Перес заяви пред испанската държавна телевизия Те Ве Е (TVE), че дъждът не спира и култури като броколи, моркови и карфиол са напълно под вода. По думите му са наводнени хиляди хектари земеделски площи, а щетите върху реколтата възлизат на милиони евро, като фермерите ще търсят помощ от държавата.

В Португалия, където проливните дъждове доведоха до отлагане на президентския вот в три населени места за следващата седмица, са мобилизирани над 26 500 спасителни работници за справяне с последиците от бурите, пише БТА.