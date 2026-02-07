ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Признание от ЮНЕСКО вдъхна надежда на творците в А...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22245018 www.24chasa.bg

Германските власти иззеха над 30 млн. незаконни цигари

1920
Цигари. СНИМКА: pixabay

Германски митнически служители конфискуваха милиони цигари и арестуваха четирима души, след като откриха голяма нелегална фабрика в Северна Германия, съобщиха днес властите в Хановер, цитирани от ДПА.

Пълна производствена линия беше открита вчера при извършен обиск на съоръжение в склад в малкия град Калбе в германската провинция Саксония-Анхалт, заяви хановерската митническа служба.

Заради размерите на съоръжението се смята, че разследването и изземването на доказателства вероятно ще отнемат цяла седмица, каза говорител на митническата служба.

Конфискувани са над 30 млн. цигари, заедно с няколко тона тютюн и суровини като филтри и опаковки.

„Загубите от неплатени данъци за цигарите, за които се предполага, че са произвеждани незаконно, възлизат на над 8 млн. евро", се казва в изявлението на митническите власти.

В изземването на голямото количество доказателства и цигарите са участвали и други служби. Открити са били около 80-90 палета с незаконната стока, добави говорителят.

Преди операцията митническите власти в град Билефелд са инспектирали камион на магистрала А2 в съседната германска провинция Долна Саксония. По време на проверката на магистралата са били конфискувани 12 млн. цигари, пише БТА.

Цигари. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)