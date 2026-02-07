Германските власти иззеха над 30 млн. незаконни цигари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германски митнически служители конфискуваха милиони цигари и арестуваха четирима души, след като откриха голяма нелегална фабрика в Северна Германия, съобщиха днес властите в Хановер, цитирани от ДПА.

Пълна производствена линия беше открита вчера при извършен обиск на съоръжение в склад в малкия град Калбе в германската провинция Саксония-Анхалт, заяви хановерската митническа служба.

Заради размерите на съоръжението се смята, че разследването и изземването на доказателства вероятно ще отнемат цяла седмица, каза говорител на митническата служба.

Конфискувани са над 30 млн. цигари, заедно с няколко тона тютюн и суровини като филтри и опаковки.

„Загубите от неплатени данъци за цигарите, за които се предполага, че са произвеждани незаконно, възлизат на над 8 млн. евро", се казва в изявлението на митническите власти.

В изземването на голямото количество доказателства и цигарите са участвали и други служби. Открити са били около 80-90 палета с незаконната стока, добави говорителят.

Преди операцията митническите власти в град Билефелд са инспектирали камион на магистрала А2 в съседната германска провинция Долна Саксония. По време на проверката на магистралата са били конфискувани 12 млн. цигари, пише БТА.