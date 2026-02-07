ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минчо Празников половин век си “говорил” с небето,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22245491 www.24chasa.bg

Нетаняху ще се срещне с Тръмп във Вашингтон за преговорите с Иран

2308
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@VividProwess

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, където двамата ще обсъдят преговорите на САЩ с Иран, съобщиха днес от канцеларията на Нетаняху, цитирани от Ройтерс.

"Премиерът смята, че всякакви преговори трябва да включват ограничения за балистичните ракети и спиране на подкрепата за иранската "Ос на съпротивата", посочиха от канцеларията на израелския министър-председател.

Ирански представители изключват поставянето на темата за ракетния арсенал на Иран, който е един от най-големите в Близкия изток, на масата за преговори, и заявяват, че Техеран иска признаване на правото му да обогатява уран.

Ирански и американски представители проведоха вчера непреки преговори за ядрената програма на Ислямската република в столицата на Оман - Маскат. И двете страни заявиха, че очакват да продължат преговорите си в близко време, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@VividProwess

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)