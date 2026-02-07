ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нападение с нож в студентско общежитие в Русия, шестима ранени

3136
Жена преминава по мост близо до стената на Кремъл в Москва. СНИМКА: РОЙТЕРС

Въоръжен с нож младеж е проникнал днес в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкирия - град Уфа и е ранил четирима студенти и двама служители на полицията, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС.

"В болниците в Уфа се оказва медицинска помощ на четиримата пострадали при инцидента в общежитието на БДМУ, състоянието на един от които лекарите оценяват като тежко. Проведена е консултация със специалисти от Националния медицински изследователски център по хирургия "Вишневски" в Москва, разработена е тактика за оперативно лечение. Трима от пострадалите са в средно тежко състояние", съобщи пред журналисти преслужбата на здравното министерство на Русия.

Оттам добавиха, че още един пострадал е освободен за амбулаторно лечение.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувано наказателно дело за опит за убийство на две и повече лица и посегателство върху живота на служител на правоприлагащите органи, пише БТА.

