Водни оръдия и арести при протест срещу Олимпиадата в Милано

В Милано, един от двата града домакини на Зимните олимпийски игри в Италия, се състоя протест срещу тази голяма спортна проява, прераснал в кратки сблъсъци на демонстранти със силите на реда, предадоха световните агенции.

Към края на демонстрацията, насочена срещу организирането на Игрите в италианските планини, няколко десетки души с качулки на главата, започнаха да хвърлят камъни и пиратни по полицаите. Тогава полицията прибягна до водни оръдия и до сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Няколко демонстранти бяха арестувани

Силите на реда са в максимална степен на тревога след демонстрации в Торино миналата събота срещу затварянето на културен дом на левицата, при което бяха ранени над 100 полицаи.

Полицейски служители стоят на стража, докато демонстранти се опитват да блокират пътя, водещ към стадион „Санта Джулия Арена“, в деня на протеста срещу Зимните олимпийски игри. СНИМКА: РОЙТЕРС

Сега по време на протеста в Милано демонстрантите носеха плакати, на които изтъкваха поредица от проблеми, свързани с Игрите. Според протестиращите Игрите са вредни от екологична и социална гледна точка и е настъпил финалният им час.

Противници на Олимпиадата критикуват въздействието на инфраструктурата, на новите сгради и на транспорта върху крехката околна среда на планините, както и повсеместното използване на изкуствен сняг, който поглъща повече енергия и вода.

Според други критици на Игрите Милано е станал град, в който не може да се живее заради силното увеличаване на цената на живота и притока на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим.

Според протестиращите това е рефлектирало и върху цените на недвижимите имоти. Властите освен това са похарчили милиарди евро за изграждане на нови пътища, но не и за защита на планините.

Фойерверки избухват в близост до полицейскo водно оръдие, използвано срещу демонстранти, които се опитват да блокират пътя, водещ към стадион „Санта Джулия“, в деня на протеста срещу Зимната олимпиада в Милано. СНИМКА: РОЙТЕРС

Демонстранти критикуваха и решението на властите да изсекат стотици дървета, за да изградят писта за бобслей. Поради тази причина част от демонстрантите носеха и дървета от картона, които поставиха върху земята.

Протестиращи скандираха и срещу присъствието на агенти на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация на Игрите.

Някои от протестиращите носеха и палестински знамена, пише БТА.