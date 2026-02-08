В Япония започнаха предсрочните парламентарни избори

В Япония днес се произвеждат предсрочни парламентарни избори, свикани от премиерката Санае Такаичи в опит да увеличи мнозинството си в долната парламентарна камара, предадоха световните агенции. Избирателните секции вече отвориха врати. Изборният ден ще продължи до 20 ч. местно време (11 ч. по Гринуич), а първите резултати се очакват почти веднага.

По време на предизборен митинг вчера пред хиляди симпатизанти в Токио Такаичи обеща да направи Япония по-просперираща и по-сигурна. Тя също така се ангажира да постигне икономически растеж, а по отношение на имиграцията тя припомни, че вече критериите са затегнати, така че в Япония да не идват терористи, както и индустриални шпиони.

На 19 януари Такаичи обяви, че разпуска долната парламентарна камара и организира исторически кратка предизборна кампания от само 16 дни. Тя разчита на високата подкрепа за нея, за да увеличи резултата на своята Либерално-демократическа партия (националистическата десница в Япония), която тя оглави през октомври. Досега управляващата партия и коалиция, в чийто състав тя влиза, имаше крехко мнозинство.

Правителството на Такаичи се ползва със 70-процентно доверие, което е доста по-високо спрямо предходните правителства, въпреки че в последно време беше отчетен лек спад. Такаичи е много популярна сред младите японци и тя дори е за тях модна икона и социален феномен.

Според допитванията партията на Такаичи ще превиши с лекота 233-те места в долната парламентарна камара, нужни й за мнозинство. Управляващата коалиция, съставена от партията на премиерката и Партията на японското възстановяване, наричана още „Ишин" дори може да събере общо над 300 места от общо 465 в долната парламентарна камара.

Новият Центристки реформаторски алианс, който обединява основната опозиционна Конституционна демократическа партия и бившият коалиционен партньор на партията на Такаими - "Комейто", би могъл да изгуби половината от настоящите си 167 места в долната парламентарна камара, показват още допитванията.

Отвъд проблемите със сигурността и имиграцията по време на предизборната кампания друг ключов проблем беше инфлацията в Япония, която остава над 2 процента от близо 3 години. Такаичи планира мерки за икономически подем в размер на 135 милиарда долара, който притесняват инвеститорите. Санае Такаичи, която е петият японски премиер за пет години, обещава да освободи хранителните продукти от потребителски данък в размер на 8 процента, за да смекчи въздействието на инфлацията върху домакинствата.

Такаичи има и подкрепата на Доналд Тръмп и се планира нейна визита в Белия дом на 19 март, съобщи БТА.

Още след идването си на власт премиерката породи напрежение с Китай, като намекна, че Токио би могъл да се намеси вонно в случай на атака срещу Тайван.

Санае Такаичи, която през март ще навърши 65 години, има дълга политическа кариера. Тя влиза в политиката в началото на 90-те години на миналия век. През последващите десетилетия тя е била не само депутат, но и министър в няколко кабинета, оглавявани от различни премиери. Първото й министерско назначение е като заместник-министър в министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония при премиер Джуничиро Коиздуми. В правителството на Шиндзо Абе тя е била държавен министър за Окинава и Северните Територии, държавен министър за политиката в областта на науката и технологиите, държавен министър за иновациите, държавен министър на младежта и равнопоставеността на половете, държавен министър за безопасността на храните. След това става министър на вътрешните работи и комуникациите, а после е заемала и поста на държавен министър за икономическата сигурност в правителството на Фумио Кишида. В периода 2021-2024 г. на два пъти се е кандидатирала за лидерския пост на либералните демократи в Япония, но е била победена съответно от Фумио Кишида и Шигеру Ишиба, станали съответно след това премиери на Япония.

Такаичи си спечели и слава с откровението, че спи само по два-три часа в денонощието и че започва работа още по нощите. Тя си спечели и репутацията на храбра жена, нанесла се да живее в правителствена резиденция, обитавана според слуховете от призраци.

В допълнение славата на Такаичи на Желязна дама и на мъжко момиче се дължи и на това, че като млада освен на пиано тя е свирила на барабани, че е фен на рока и хеви метъла, на мощните мотори, на футбола и на бейзбола, че обича да шофира сама, че е почитател и на надбягванията с коне, че спортува джудо, карате и гмуркане. Такаичи е фен и на японските видеоигри и на японските комикси – манга. Тя е и фен на южнокорейския кей поп и неотдавна по време на гостуването на южнокорейския президент И Дже-мьон в Токио той и японската премиерка изненадаха журналистите с импровизирано изпълнение на барабани на хитове на южнокорейски кей поп групи.

В края на миналата година американското издание „Форбс" постави Такаичи на трета позиция в списъка си на 100-те най-влиятелни жени на планетата, след председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и след управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На четвърто място тогава в класацията попадна италианската премиерка Джорджа Мелони, с която Такаичи се видя в Токио по-рано през годината.

Санае Такаичи е и голяма почитателка на британската Желязна дама Маргарет Тачър.