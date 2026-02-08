Северна Корея свиква конгрес на управляващата партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея свиква девети конгрес на управляващата Корейска трудова партия в края на настоящия месец в Пхенян, предадоха световните агенции, като се позоваха на севернокорейската агенция КЦТА.

Точна дата на конгреса този етап не се съобщава, нито пък дневния му ред.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети в последно време редица военни и икономически обекти, сред които и площадка за изстрелване на крилати ракети, за да рекламира постиженията на националната политика, пише БТА.

Конгрес се провежда веднъж на пет години в Северна Корея и по време на него се очертават водещите политически цели пред страната.