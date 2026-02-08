ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивно е движението на граничните пунктове Кап...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22245815 www.24chasa.bg

Северна Корея свиква конгрес на управляващата партия

1072
Ким Чен Ун Снимка: Архив

Северна Корея свиква девети конгрес на управляващата Корейска трудова партия в края на настоящия месец в Пхенян, предадоха световните агенции, като се позоваха на севернокорейската агенция КЦТА.

Точна дата на конгреса този етап не се съобщава, нито пък дневния му ред.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети в последно време редица военни и икономически обекти, сред които и площадка за изстрелване на крилати ракети, за да рекламира постиженията на националната политика, пише БТА. 

Конгрес се провежда веднъж на пет години в Северна Корея и по време на него се очертават водещите политически цели пред страната.

Ким Чен Ун

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)