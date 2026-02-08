Унгарската опозиционна партия ТИСА обеща данък за богатите и приемане на еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарската опозиционна партия ТИСА планира да въведе данък за богатите, да приеме еврото и твърдо да обвърже Унгария с Европейския съюз и НАТО, ако спечели изборите през април. Това става ясно от предизборната ѝ програма с обем 240 страници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дясноцентристката партия е най-голямото предизвикателство пред управлението на премиера националист Виктор Орбан откакто партията му ФИДЕС спечели убедителна победа през 2010 г., отбелязва Ройтерс.

ТИСА е водена от бившия член на вътрешния кръг около Орбан – Петер Мадяр, който заяви, че партията му ще ограничи корупцията и ще разблокира милиарди евро замразени европейски фондове за подпомагане на икономиката.

Програмата на партията повтаря тези обещания и добавя планове за намаляване на данъците за печелещите под средната работна заплата, както и за налагане на данък за най-богатите.

„За онези, чието богатство надхвърля 1 млрд. форинта (3,13 млн. долара), ще наложим годишен данък за богатство в размер на 1% от частта на богатството им над този праг", се посочва в програмата.

ТИСА също така се ангажира да сложи край на зависимостта на Унгария от руската енергия до 2035 г. и да удвои дела на възобновяемите енергийни източници до 2040 г.

Партията заяви, че е ангажирана с покриването на нарастващите енергийни нужди на страната чрез построяването на атомна електроцентрала, но правителство на ТИСА ще проведе и "цялостен преглед" на руския проект за атомна централа „Пакш 2", ако спечели властта.

Ако ТИСА победи на изборите, освен това ще постави и предвидима и постижима целева дата за въвеждане на общата европейска валута.

Програмата обещава и промени в ключови обществени услуги.

„Незабавно ще започнем реформа в здравеопазването, образованието, социалната система, системата за защита на децата и обществения транспорт", заяви Мадяр във видео презентация на програмата си.

В повечето проучвания партията му има между 8 и 16 процента преднина пред ФИДЕС на Орбан. Проправителствени социологически агенции все още прогнозират преднина за управляващата партия и посочват, че много избиратели все още не са решили за кого ще гласуват.