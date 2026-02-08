ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивно е движението на граничните пунктове Кап...

Тръмп се е срещнал с президента на Хондурас

1452
Доналд Тръмп. Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е срещнал с президента на Хондурас Насри Асфура в своята резиденция Мар а Лаго в Палм Бийч, във Флорида, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Тръмп посочи, че двете страни имат тясно партньорство в областта на сигурността и работят заедно за „противодействие на опасни картели и наркотрафиканти, както и за депортиране на нелегални мигранти и членове на банди от САЩ".

Консервативният политик и бизнесмен положи клетва като президент на Хондурас миналия месец след оспорвани избори, белязани от обвинения в изборни измами и политическо напрежение, подхранвано от намеса на САЩ.

Доналд Тръмп.

