Португалците гласуват на втория тур на президентските избори

В Португалия днес се произвежда вторият тур на президентските избори. Първият тур беше на 18 януари и тогава на първо място излезе подкрепяният от социалистите кандидат Антонио Жозе Сегуро, следван от лидера на крайната десница Андре Вентура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

След първия тур обаче три последователни бури - "Кристин", "Леонардо" и "Марта" - внесоха пълен хаос в Португалия през последните две седмици. 14 от най-тежко засегнатите избирателни района отложиха гласуването с една седмица. Вентура поиска в цялата страна вторият тур да се отложи, но португалското законодателство не предвижда такава възможност.

Изборните секции отварят врати в 8 ч. местно време и по Гринуич и затварят врати в 20 ч. местно време и по Гринуич. Право на глас имат 11 милиона избиратели в страната и зад граница. Първите резултати ще бъдат оповестени още след края на изборния ден.

Последното допитване от сряда отреждаше на Сегуро 67 процента от гласовете, а на Вентура - 33 процента.

През изминалите две седмици редица десноцентристи обявиха подкрепа за левоцентриста Сегуро, който обещава стабилност и привързаност към традиционните ценности. Вентура пък обещава скъсване с модела на управление на традиционните партии в дясното и в лявото пространство.

Андре Вентура, лидерът на партия ШЕГА, е роден през 1983 г. в предградие на Лисабон. Учи в лисабонска семинария, защото иска да стане свещеник, но се влюбва и напуска семинарията. Завършва право в лисабонския университет НОВА, откъдето по програмата „Еразъм" е пратен да учи за известно време в университета на Саламанка в Испания. После следва и публично право в Университетския колеж в Корк в Ирландия, където отива със стипендия от Португалската национална научна фондация.

Вентура е истински хамелеон в професионално отношение. Бил е преподавател по право в два лисабонски университета. Работил е и като данъчен инспектор. Мечтаел е да стане писател. Бил е и футболен коментатор по телевизията.

В политиката влиза първо в редиците на десноцентристите и още тогава си спечелва слава с нападките си срещу ромска общност в района на Лисабон. Кандидатира се на лисабонските общински избори като десноцентрист през 2017 г. През 2019 г. основава ШЕГА, недоволен от умереността на традиционната португалска десница. ШЕГА се откроява с наратива си срещу системните партии. През годините заради антиимигрантските си изказвания и позиции Вентура е оприличаван на Доналд Тръмп и на Жаир Болсонаро. Той казва, че тези сравнения не го притесняват. Заради някои расистски изказвания е имал съдебни проблеми, приключили с глоби.

Вентура се кандидатира за президент на изборите през 2021 г. и успя да се класира тогава с 11,9 процента на трето място след Марсело Ребело де Соуза, спечелил втори мандат със 60,7 процента, и след социалистката Ана Гомеш, която остана на втора позиция с 12,9 процента от гласовете.

Вентура се самоопределя като икономически либерал, националист и консерватор. А заради наратива си е дефиниран от критиците си като ислямофоб, ксенофоб, сексист или расист. Привържениците му го описват като харизматична личност. В последно време Вентура обаче смекчи позициите си по някои въпроси. Той например е склонен да приеме гражданските партньорства за представителите на ЛГБТ общността, противопоставя се на абортите, но е и против криминализирането им. Говори за легализиране на проституцията, като мярка за борба с трафика на хора, но е против легализирането на наркотиците за развлекателни цели.

През изминалата година Вентура беше неизменно присъствие по време на ключови срещи на „Патриоти за Европа". Той присъства на форума „Да направим Европа отново велика" миналата зима в Мадрид и после на форума „Жива Европа" пак в испанската столица през есента. Там редом до крайнодесни лидери от Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия и Полша, Вентура отправи послания за обединение на консерваторите на европейско ниво, разкритикува остро социалистите, управляващи съседна Испания, където според него трябва да дойде на власт „Вокс" на съмишленика му Сантяго Абаскал. По време на двата форума Вентура заедно с другите крайнодесни партии в Европа се обяви и срещу противоестествените коалиции в Европарламента, като например тази между десноцентристите и левоцентристите, припомнят световните агенции и медиите в Италия, Португалия и Испания, следящи пътя на Вентура в португалската и европейската политика.

През януари в социалните мрежи се завъртя видео, в което крайнодесни лидери изразяват подкрепа за кандидатурата на унгарския премиер Виктор Орбан за нов премиерски мандат на изборите в Унгария на 12 април. Любопитното е, че Вентура отсъстваше от това видео, в което се явяват италианският премиер Джорджа Мелони, италианският крайнодесен лидер Матео Салвини, испанският крайнодесен лидер Сантяго Абаскал или френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, отбелязва „Стампа".

Антонио Жозе Сегуро е роден през 1962 г. в Пенамакор. Завършил е международни отношения в Автономния университет на Лисабон. Сегуро е заемал поста на генерален секретар на португалската Социалистическа партия, бил е депутат и ръководител на парламентарната група на португалските социалисти и министър без портфейл в правителството на Антонио Гутереш, настоящия генерален секретар на ООН.

Климатът е основен приоритет за Сегуро, който се позиционира като защитник на справедливия екологичен преход. Той призовава и за повече действия за превенция на горските пожари, белязали сериозно страната в последните години и за по-доброто управление на горите. „Горските пожари не могат да се превърнат в нова нормалност, която се повтаря всяка година. Държавата не може само да реагира, тя трябва да действа", казва Сегуро и предлага държавата, местните власти, собствениците на гори, пожарникарите, учените и гражданите заедно да разработят амбициозни превантивни мерки за горите. Сегуро иска също да се извършат реформи на избирателната система, така че да се гарантира гласуване по пощата и електронно гласуване за диаспората, като смята тази реформа за спешна и жизненоважна за демокрацията, обобщават основаното във Франция издание „Кап Магелан", посветено на португалската тематика и на португалската диаспора.

Партията на Вентура ШЕГА, чието име в превод от португалски означава „Стига!", през 2022 г. на редовните парламентарни избори и на последвалите два предсрочни парламентарни вота – през 2024 г. и 2025 г. - беше неизменно присъствие в предизборната надпревара. Партията участва и в европейските избори през 2024 г. През 2022 г. тя успя да вкара 12 депутати в парламента, след като получи 7,2 процента от гласовете. На изборите през 2024 г. тя получи 18,07 процента от гласовете и се класира на трето място, увеличавайки четирикратно броя на депутатите си до общо петдесет. На следващите избори, година след това, ШЕГА увеличи депутатите си с още 10 до 60 и стана втората политическа сила в Португалия, измествайки социалистите. На евровота преди две години ШЕГА вкара двама депутати, след като дотогава не присъстваше изобщо в Европарламента и днес те са част от европарламентарното семейство „Патриоти за Европа", оглавявано от партията на унгарския премиер Виктор Орбан и от френската крайна десница „Национален сбор". В тази група влизат и испанската крайна десница „Вокс" и италианската крайнодясна партия „Лига".