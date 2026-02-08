ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Шивелуч изхвърли стълб от пепел на височина 11,6 км

2008
КАДЪР: Екс/@La_souris_DA

Вулканът Шивелуч на полуостров Камчатка изхвърли стълб от пепел на височина 11,6 км, съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, цитирана от ТАСС.

„Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище. Пепелният облак се простира на 40 км северозападно от вулкана", се казва в съобщението.

Изригването е станало в 14:08 ч. местно време (04:08 ч. българско време). Обявен е червен авиационен код в района, тъй като активността на вулкана представлява опасност за местните и международните полети.

Пресслужбата на местния клон на Министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия съобщи, че с промяната в посоката на вятъра малко количество пепел може да падне върху населени места в Уст-Камчатски, Милковски, Бистрински и Тигилски райони на руския Камчатски край, пише БТА.

КАДЪР: Екс/@La_souris_DA

